Grüner Daumen gefragt in Leverkusen 100 Hobbygärtner bestellen ihren Acker

Gewissenhaft und ebenso vorsichtig stapft Finiya in ihren auffällig roten Gummistiefeln zwischen den Pflanzen auf dem von Bauer Marcus Vogel bestellten Feld bei Hof Jüch schmale Pfade in die feuchte, lehmige Erde. Trotz ihrer erst neun Jahre kennt sie sich mit der Ernte von Kartoffeln und Gemüsen super aus. Doch vor der erfolgreichen Ernte aus dem Boden kommt freilich der Anbau, und für den sind rund 100 Hobbygärtner auf dem Feld in den kommenden Monaten in Eigenregie verantwortlich.