Einbahnstraßen und Umleitungen für Busse in Leverkusen-Schlebusch Endhaltestelle der Linie 4 wird umgebaut

Wegen des Umbaus muss die Wendeschleife gesperrt werden. Das hat Folgen für die Wupsi-Linien 202, 205 und N22. „Der Streckenverlauf der Buslinien erfolgt während der Baumaßnahme über Am Junkernkamp, den Dünnwalder Grenzweg und die Mülheimer Straße.“ In den teils engen Straßen wie Am Jungkernkamp wird ab Baubeginn eine ein geführt. Außerdem wird das Parken an der Straße Am Junkernkamp am unmarkierten Fahrbahnrand in ein Gehwegparken umzufunktionieren. Menzel: „Durch diese Veränderung werden die grundstücksnahen Parkstände erhalten und der Linienverkehr hat die Möglichkeit, die zusätzlich eingerichtete Ersatzhaltestelle ,Am Junkernkamp‘ zu erreichen.“