Kussmund-Pralinen : Leverkusen für Leckermäuler

Leverkusen Die Gemeinschaftskreation gibt‘s in zwei Varianten – mit und ohne Alkohol.

(gut) Bützen ist in dieser Session ja erneut außer Mode, dafür gibt es aber jetzt die „Leverküsschen“. Die Pralinen in Form eines leicht geöffneten Kussmunds wurden in Teamarbeit kreiert von Radio-Leverkusen-Hörern, ein paar Lokalpromis sowie von Bäcker- und Konditormeister Stefan Willeke. Radio Leverkusen hatte im Herbst zu der Gemeinschaftskreation aufgerufen: Füllung, Gewürze, Schokoladenüberzug – die Hörer sollten per Klick ihre Wahl treffen. Eine Jury aus Hörern und Promis traf dann die endgültige Entscheidung, für eine Variation mit und eine ohne Alkohol. Die eine ist gefüllt mit Pistazie, Mandelnougat, Apfel und Meersalz, die andere besteht aus Marzipan, Apfel, Calvados und Vanille. Erhältlich sind die „Leverküsschen“ in den Filialen von Stefan Willeke, der auch Vize-Obermeister der Bäckerinnung Bergisches Land ist. Wer eine Schachtel für 9,95 Euro erwirbt – etwa zum Valentinstag –, der nascht nicht nur Lokalkolorit, sondern das auch noch für den guten Zweck: Zehn Prozent vom Verkaufspreis gehen laut Bäckerinnung an die Radio-Leverkusen-Aktion „Lichtblicke“ und kommen damit Familien und Kindern in Not zugute. Foto: Willeke