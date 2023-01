Fahrer durchbricht Schutzplanke Auto stürzt auf den Europaring in Leverkusen

Spektakulärer Unfall in der City: In der Neujahrsnacht überfuhr ein laut Polizei betrunkener 31-Jähriger mit seinem Wagen im Kinopolis-Kreisel in Wiesdorf zunächst die Verkehrsinsel, durchbrach dann die Schutzplanke und stürzte mit dem Wagen rund sechs Meter tief auf den Europaring. Der Fahrer soll zu schnell gefahren sein. Das Sportauto ist ein Wrack, die Behörde spricht von zwei, die Feuerwehr von drei Verletzten.