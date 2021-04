Am Freitag, den 9. April 2021 findet in Leverkusen die Beerdigung eines hochrangigen Clan-Mitglieds der Goman-Familie statt. Polizei und Ordnungsamt erwarten trotz geltender Corona-Auflagen eine große Anzahl an Trauergästen.

Auf dem Friedhof in Leverkusen-Reuschenberg ist die Polizei bereits vor Beginn der Beerdigung mit einem Großaufgebot vor Ort.