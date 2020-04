Masken nähen und Kulturinitiativen : Schüler machen Podcasts für Senioren

Leverkusen Sketche und eingelesene Texte zum Hören und Sehen sollen ein kleiner Ersatz für die Besuche im Haus Upladin sein.

Unterricht findet ja in der Marienschule schon seit dem 16. März nicht mehr statt, die meisten Lehrer stellen und korrigieren Aufgaben für ihre Klassen von zu Hause aus. Aber einige nutzen die Zeit, um in der weitgehend leeren Schule neue Lernmaterialien zu erstellen, erzählt Direktor Dieter Miedza. Das Verwaltungsteam muss ohnehin vor Ort sein, um die täglich anfallende Post zu sichten und zu bearbeiten. Vor allem die Informationen aus dem Ministerium müssten aufbereitet und an Schüler, Eltern oder Lehrer weitergeleitet werden. Zum Glück sei die Marienschule digital bereits ziemlich gut aufgestellt und alle Schüler hätten zu Hause die Möglichkeit, darauf zuzugreifen.