Leverkusener Großveranstaltung am 16. Juli „Laufen gegen Depression“ beim Halbmarathon dabei

Die Laufgruppe des „Leverkusener Bündnisses gegen Depression“ wird am Sonntag, 16. Juni, mit zwei Teams am Leverkusener Halbmarathon teilnehmen. Nach der erfolgreichen Teilnahme am Fünf-Kilometer-Teamrun 2023 wollen die Aktiven dieses Mal auch die zehn Kilometer in Angriff nehmen. „Laufen gegen Depressionen“ hat sich als Selbsthilfeangebot für Menschen mit Depression und Angehörige etabliert.