Leverkusen im Ausnahmezustand : Firma bietet Flutopfern Lagerflächen in Manfort an

Unterstützen seit Ende vergangener Woche die hiesigen Einsatzkräfte: Soldaten der Bundeswehr. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Die Woche startet wie die vergangene endete – mit Aufräumarbeiten. Immer noch haben viele Unternehmen und Haushalte in Opladen keinen Strom. Helfer beklagen viele Gaffer, die die Arbeiten blockieren. Die Stadt will am Mittag einen Lagebericht abgeben. Lauterbach setzt sich für mehr Bundeswehrhelfer und Finanzhilfen ein.

Schnelle Hilfe Die Firma Fliesen-Areal an der Josefstraße (ehemals Eumuco) stellt eine Lagerfläche mit rund 3500 Quadratmetern für die Opfer der Katastrophe kostenlos zur Verfügung. „Unsere Tore sind für die Betroffenen der Unwetterkatastrophe – Gewerbliche und private Haushalte – von Montag bis Samstag jeweils vom 9 bis 17 Uhr offen“, heißt es vom Unternehmen. Betroffene Bürger können ihre Sachen in der Halle unterbringen.

Lage Die Stadt will um 12 Uhr einen aktuellen Überblick über die momentane Situation und den Stand der Aufräumarbeiten geben. Aktuell arbeitet die Feuerwehr noch rund zehn Einsatzstellen im Zusammenhang mit dem Unwetter im Stadtgebiet ab. Die externen Hilfskräfte von Bundeswehr und Feuerwehr sind am Sonntagabend verabschiedet worden. Es „sind noch 175 Einsatzkräfte von Freiwilliger und Berufsfeuerwehr sowie THW, Malteser, DRK, DLRG im Einsatz“, meldet die Stadt vorab.

Strom/Müll Die Energieversorgung (EVL) arbeiten intensiv an der Wiederherstellung der Stromversorgung vor allem in Opladen. Dort sind noch rund 200 Häuser betroffen. Die Avea ist weiterhin im Einsatz um den Müll zu beseitigen. Die Aufräumarbeiten werden mit weiteren Fahrzeugen verstärkt­­, die unter anderem aus Süddeutschland gekommen sind, eben wie im Wiembachviertel. Im stark vom Hochwasser betroffenen Wohngebiet rund um die Wiembachallee kommt am Montagvormittag ein Bagger zum Einsatz, um den Unrat von der Straße in Container zu befördern. Die Hilfe kommt aus Baden-Württemberg. Die Helfer sind die Nacht durchgefahren. Das, was der Bagger nicht packt, kehren Anwohner mit Schippen und Rechen zusammen.

Unterstützung „Im Fokus steht jetzt die niedrigschwellige Unterstützung der vom Hochwasser betroffenen Bürger in den Stadtteilen“, heißt es von der Stadt weiter. Sie richtet drei Info-Points ein:

• Opladen: Landrat-Lucas-Gymnasium (Peter-Neuenheuser-Str. 7)

• Alkenrath: Sportplatz SSV Alkenrath (Schlebuschrath)

• Schlebusch: Villa Wuppermann (Mülheimer Str. 14)

Dort erhalten Bürger Hilfe etwa bei der Wiederbeschaffung von Dokumenten und Ausweispapieren, aber es gibt auch praktische Hilfen wie eine Ausgabe von Müllbeuteln, Handschuhen, Batterien, die Vermittlung von ehrenamtlicher Unterstützung etwa durch Elektriker oder weitere Handwerker.

Bürgerbüro Hochwasser-Opfer können am Samstag, 24. Juli, und Samstag 31. Juli, jeweils von 8.30 bis 12 Uhr in den Luminaden ohne Termin vorsprechen, um verlorene Ausweisdokumente zu beantragen. „Zur Identifikation sollten geeignete Unterlagen, die noch zur Verfügung stehen, mitgebracht werden. Passbilder sind nicht erforderlich, da hier ein entsprechend Selbstbedienungsterminal zur Verfügung steht“, meldet die Verwaltung. Vor Ort gibt es dann einen vorläufigen Personalausweis, der gebührenfrei ausgestellt wird. „Weitere Ausweise können dann gegen Gebühr bei der Bundesdruckerei beantragt werden. Sofern notwendig, werden gleichzeitig Daten zur Bereitstellung von neuen Geburts- oder Heiratsurkunden vor Ort aufgenommen.“

Überblick Leverkusens Bundestagsabgeordneter Karl Lauterbach hat sich am Wochenende einen Überblick über die Aufräumarbeiten in der Stadt verschafft, traf in Opladen Helfer der Bundes- und der Feuerwehr. Dabei sei es nicht um einen Showauftritt gegangen, betont der SPD-Politiker im Nachgang. Er wolle helfen. Unter anderem habe er noch im Wagen bei der Abreise aus Opladen Kontakt zu Bundesfinanzminister Olaf Scholz aufgenommen. Dabei ging es um das Rettungspaket zur Flutkatastrophe, das am Mittwoch in Berlin beschlossen werden soll. „Das soll auch Hilfen für Menschen zusichern, die nicht für diese Situation versichert sind.“ Lauterbachs Eindruck von vor Ort: Die Schäden beginnen bei den Betroffenen „fast überall im fünfstelligen Bereich“.

Gaffer Helfer beobachten immer wieder Katastrophentouristen, die unter anderem per Rad in die betroffenen Gebiete fahren, Fotos machen, teils die Arbeit der Helfer behindern. „Wenn sie schon kommen müssen, dann sollen sie wenigstens nicht im Weg rumstehen und die Anfahrt der Fahrzeuge blockieren“, kommentiert ein Helfer aus Opladen.

Kritik Viele auch ortsfremde Angehörige und Freunde von Flutopfern rückten am Wochenende zum Helfen an, kamen vor Ort aber erstmal nicht weiter. „Die Streckenposten an den gesperrten Straßen wussten selber nicht, woher die Umleitung führt. Da hat uns ein Kollege an den nächsten verwiesen, bis mal jemand etwas genauer beschreiben konnte, wo es lang geht“, monierte ein familiärer Hilfstrupp aus dem Oberbergischen am Sonntag, der über Bergisch Neukirchen anreiste und an der Rennbaumstraße kurzzeitig ausgebremst wurde. „Da müsste man die Streckenposten besser über die Routen informieren, damit sie sofort weiterhelfen können.“

(LH)