Diskussion um „Chistopherus-Haus“ : DGB fordert Azubi-Wohnen in Schlebusch

Im Schlebuscher Zentrum könnten günstige Wohnungen für Azubis entstehen statt Luxuswohnraum, fordert der Deutsche Gewerkschaftsbund Foto: Miserius, Uwe (umi)

Schlebusch Die Caritas gibt Ende des Jahres das „Christophorushaus“, eine sozialtherapeutische Einrichtung für Sucht- und Alkoholabhängige an der Von-Diergardt-Straße, auf. Jetzt geht es in der Politik darum, was anstelle des Altbaus auf der Fläche geschehen soll. Der Deutsche Gewerkschafsbund wirft der Stadt in dem Zusammenhang einen „unfassbaren Vorgang“ vor.