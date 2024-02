Langwieriges Verkehrsprojekt in Leverkusen beendet Der Rennbaumkreisel ist fertig

Gäbe es eine Ewigkeitsliste für die Dauer eines Bauvorhabens, dann ständen da sicherlich der Flughafen in Berlin und die Elbphilharmonie in Hamburg ganz oben. Der Rennbaumkreisel in Opladen könnte es in solch eine Liste aber auch schaffen. Klar, er ist „nur“ fünf Monate nach dem ursprünglich avisierten Fertigstellungstermin im September vergangenen Jahres nun komplett – im Vergleich zum Flughafen ist das ein Wimpernschlag.