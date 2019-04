Gegen Ausbau der A1 : Grüne Bänder als Zeichen des Protests

Leverkusen An einigen Stellen in der Stadt flattern grüne Bänder. Lev muss leben hat die Aktion ins Leben gerufen.

Viele Leverkusener haben sich vielleicht schon gefragt, woher die grünen Bänder kommen, die an Bäumen, Laternenmasten oder Ampeln im Wind flattern, beispielsweise in Manfort. Es handelt sich um eine Aktion von Lev muss leben, die damit eine Protestaktion aus den USA kopieren und sich im konkreten Fall gegen den geplanten Ausbau der A1 positionieren.

„Auch in Leverkusen ist ein solcher Appell nötig, wenn wir nicht weiter zusehen wollen, dass über unsere Köpfe hinweg entschieden wird“, heißt es in einer Erklärung von Lev muss leben. Es gebe kostengünstige und schnelle Lösungen für das Verkehrsproblem rund um die Autobahnen 1 und 3. „Doch machen diese unsere Stadt auch lebenswerter“, fragen die Organisatoren der Aktion.

Die Mitglieder von Lev muss leben setzen sich für eine Tunnellösung beim geplanten Autobahnausbau ein, da „immer mehr überirdische Autobahnspuren bei einem ständig steigenden Verkehrsaufkommen nicht die richtige Lösung für unsere Stadt sein können“. Es gelte daher, endlich ein starkes Signal an Bund und Politik zu senden: „Die Menschen in Leverkusen wollen eine Stadt, in der sie durchatmen können, und nicht nur von Autobahnen und Abgasen umringt werden.“ Um diesem Aufruf mehr Gehör zu verschaffen, fordert die Organisation auf, überall in der Stadt grüne Bänder aufzuhängen.