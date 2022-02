Benefiz-Aktion am 13. Februar : Workout-Sportler spenden für Jugendhilfe-Haus

Leverkusen Zugute kommen soll das Geld dem Haus Nazareth. Teilnehmen kann jeder, der eine Spendenquittung in Höhe von mindestens 10 Euro vorzeigt und sich vorab für einen 20-minütigen Timeslot angemeldet hat.

Der Fitnessclub „Lev-Athletics Box“ (LAB) bietet Spendern für die Jugendhilfeeinrichtung Haus Nazareth ein kostenfreies Workout-Training an. Die Aktion läuft Sonntag, 13. Februar, 10 bis 15 Uhr, in der Trainingshalle an der Ernst-Bloch-Straße 19 in Steinbüchel. Teilnehmen kann jeder, der eine Spendenquittung in Höhe von mindestens 10 Euro vorzeigt und sich vorab für einen 20-minütigen Timeslot angemeldet hat (stündlich zur vollen und halben Stunde, buchbar unter kontakt@lev-athletics-box.de oder Telefon 0152 53253955).