Lesung mit Marie Luise Knopp : „Schmusekurs mit der Stasi war vorbei“

Marie Luise Knopp war im Rahmen von Levliest zu Gast im Funkenturm. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Opladen Marie Luise Knopp las im Funkenturm aus ihrem Buch über ihre Zeit im Gefängnis Hoheneck in der DDR.

Einblicke in ein bewegtes Leben gewährte die ehemalige Stasi-Inhaftierte Marie Luise Knopp in Opladen. Im Rahmen von „Levliest“ und in Kooperation mit der Konrad-Adenauer-Stiftung war Knopp zu Gast im Funkenturm, um aus ihrem Buch „Eingesperrte Gefühle bahnen sich ihren Weg: Burg Hoheneck und ein Leben danach“ vorzulesen.

Voll war es im kleinen Foyer des Funkenturms – und leise. Aufmerksam lauschten die Anwesenden den Worten der Zeitzeugin, die vor der Wende im sozialistischen Teil Deutschlands Dinge erleiden musste, die man sonst nur aus Krimis kennt. Die Lehrerin aus Leipzig wurde aufgrund ihrer liberalen Überzeugung und der Angst, ihre Schüler mit diesem Gedankengut zu infizieren, über viele Jahre von der Stasi bespitzelt. Ein Versuch, die DDR mit ihrem damals siebenjährigen Sohn zu verlassen, scheiterte. Knopp wurde nach ihrer Rückkehr verhaftet, kam in Untersuchungshaft und wurde zu zweieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt wegen versuchter Republikflucht.

Info Frauengefängnis zu DDR-Zeiten Der Name „Hoheneckerinnen“ wurde zum Synonym für aus politischen Gründen inhaftierte Frauen in der DDR. Nach Hochrechnungen waren 23.000 Frauen in Hoheneck inhaftiert, etwa 40 Prozent aus politischen Gründen.

Ein Schlag und ein Erlebnis, über das Knopp viele Jahrzehnte schwieg. Bis ihr Enkelsohn sie dazu animierte, ihre Erlebnisse aufzuschreiben. „Er sagte mir, wir hätten kein Recht darauf, solche Dinge für uns zu behalten.“ Und weil Knopp ohnehin schon im Rahmen ihrer Tätigkeit als Lehrerin Bücher veröffentlicht hatte, wagte sie das Abenteuer. Entstanden ist ein sehr ergreifendes Zeitzeugnis, mit dem die Autorin am Freitagabend auch die Besucher im Funkentürmchen packte.

In ihrem Buch beschreibt Knopp detailgenau, wie sie sich in jener Zeit „ständig unter Beobachtung“ fühlte. Während sie auf der Arbeit war, drangen Unbekannte in ihre Wohnung ein, durchsuchten und verwanzten sie. „Ich habe mich in meiner eigenen Wohnung fremd gefühlt.“ Als sie den Entschluss zur Flucht fasste, hatte sie wahnsinnige Angst, wie sie erzählte. Doch diesen Instinkt schaltet sie schnell ab. „Irgendwann war der Schmusekurs mit der Stasi vorbei.“

Nach ihrer Verurteilung kam Knopp in das Frauenzuchthaus Hoheneck im sächsischen Hochgebirgskreis. Ein Jahr verbrachte sie in der dreckigen und viel zu überfüllten Anstalt, in der sie unter unmenschlichen Bedingungen niedere Arbeiten verrichten musste, ehe sie von der Bundesrepublik freigekauft wurde. Die Zeit in Hoheneck beschreibt Knopp wie einen Albtraum. An Selbstmord habe sie nicht gedacht, „weil ich eine Verantwortung meinem Sohn gegenüber hatte.“ Andere Mitinsassinnen hätten die Zeit dort nicht verkraftet.