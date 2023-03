Benefizlesung für Hospizverein PalliLev Leverkusen Lachen ist gesund – auch für Todkranke

Das einzige, was ihn mit Angela Merkel verbinde sei: „Wenn man so lange in der Politik war, ist man zu nichts anderem mehr zu gebrauchen.“ Dieser Ausspruch von Dieter Hildebrandt war eine der unzähligen Stellen, die das Publikum im Erholungshaus am Freitagabend schmunzeln und teilweise auch auflachen ließ. Nur kurz, denn dann musste man wieder die Ohren spitzen, um die nächste Pointe, den nächsten verbalen Hieb nicht zu verpassen.