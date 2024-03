Burak Yilmaz liest in Leverkusen Kampf gegen Rassismus beginnt im Kopf

Der Duisburger Autor begann schon während des Studiums in einem Jugendzentrum zu arbeiten, wo er immer wieder mit offenem Antisemitismus konfrontiert wurde. In seinem Buch erzählt er von muslimischen Gesamtschülern, die von einer Fahrt zur KZ-Gedenkstätte Auschwitz ausgeschlossen wurden, vermutlich weil Lehrer mit Störungen rechneten. „Dann fahre ich mit euch“, war seine spontane Reaktion, denn natürlich ginge auch Jugendliche mit Migrationsgeschichte die Auseinandersetzung mit der deutschen Vergangenheit etwas an. Gerade auf emotionaler Ebene, so wie er von seinem Geschichtslehrer einer katholischen Privatschule selbst an das dunkelste Kapitel der deutschen Vergangenheit herangeführt wurde. Dieses Aha-Erlebnis beschreibt Yilmaz, der im migrantisch geprägten Duisburger Stadtteil Obermarxloh aufgewachsen ist, in seinem Buch. Mit den Worten „so etwas findet man in den meisten deutschen Familien“ stellte der Lehrer eine Kiste mit persönlichen Dokumenten aus der Nazizeit auf den Tisch. Da habe er plötzlich begriffen, dass Nazis nicht die auf Schwarzweiß-Bildern dargestellten Wut-Monster waren, sondern ganz normale Menschen. „Würde ich meine Großeltern noch lieben können, wenn sie Nazis gewesen wären?“, fragte er sich. Und er folgerte, dass ohne eine Aufarbeitung Unrecht der Vergangenheit grundsätzlich an die nächste Generation weitergegeben wird, „und sei es durch Schweigen.“