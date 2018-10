Leiter des Leverkusener Ferienlagers machen weiter

Nach Tod eines Betreuers in Frankreich : Leiter des Leverkusener Ferienlagers wollen an anderer Stelle weitermachen

Leverkusen/Nimes Nach der Entscheidung eines französischen Gerichts müssen die Ferienlagerbetreiber der Leverkusener Jugendförderung St. Antonius den Campingplatz an der Ardeche räumen. Sie wollen an anderer Stelle in der Region aber weitermachen. Bei einer Überschwemmung im August war ein Betreuer ums Leben gekommen.

Die Leverkusener Jugendförderung St. Antonius muss jegliche Aktivität auf dem Gelände einstellen, urteilte das Berufungsgericht von Nîmes am Donnerstag. Die Anlage sei ohne Behördengenehmigung errichtet worden, hatten die Richter entschieden, die gesamte Infrastruktur müsse abgebaut werden. Das berichtet einer der beiden Leiter des Leverkusener Jugendcamps, Michael Prenzlow, unserer Redaktion. „Wir müssen nun Sachen abreißen, die wir gar nicht gebaut haben oder aufgrund von Auflagen der Gemeinde errichten mussten“, sagt er. Dazu gehören etwa die Sanitäranlagen und ein Küchengebäude. 14 Helfer aus Leverkusen seien derzeit damit beschäftigt, den Platz zu räumen.

Nach den Vorfällen im Sommer habe die Jugendförderung das Areal im Departement Gard an der Ardeche ohnehin verlassen wollen, sagte Prenzlow. Damals hatte eine Überschwemmung den Campingplatz heimsucht und bei einer kurzfristigen Räumungsaktion Kinder und Betreuer in Panik versetzt. Ein Betreuer wurde in den Fluten getötet, mehrere Lagerbewohner verletzt. Die französischen Behörden hatten daraufhin ein Ermittlungsverfahren gegen die beiden Lagerleiter aus Leverkusen eingeleitet.



