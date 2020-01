Renaturierung : Der Leimbach kann wieder natürlich fließen

In Schwüngen und Bögen sucht sich der Leimbach nach der Renaturierung seinen Weg. So sollen Fische und Kleinstlebewesen Platz finden. Foto: Wupperverband

Fische und Kleinstlebewesen finden so wieder neuen Lebensraum. Das Land förderte das Projekt zu 80 Prozent.

Die Renaturierung des Wupperverbandes in der Ortslage Leverkusen-Höfen ist abgeschlossen. Der Leimbach in der Leverkusener Ortslage Höfen hat ein natürliches Bachbett erhalten. Auf einer Länge von 100 Metern hat der Betrieb Gewässer des Wupperverbandes den zuvor kanalartigen, technisch ausgebauten Bachlauf umgestaltet. Jetzt kann er in Schwüngen und Bögen fließen und ist für Fische und Kleinstlebewesen wieder durchgängig. Die Arbeiten dauerten sechs Wochen und waren im Dezember 2019 abgeschlossen.