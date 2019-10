Rheindorf : Unbekannte heben Leihräder der Wupsi auf Dächer

Baumberger Straße: Wie kamen die Räder aufs Dach? Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen (bu) Erstaunte Blicke richteten Passanten am Wochenende auf einen Fahrradunterstand und ein Wartehäuschen der Wupsi in Rheindorf. An der Solinger Straße (S-Bahnhof) und an der Baumberger Straße (Haltestelle) hatten Unbekannte Leihräder der Wupsi auf die Dächer gehoben, abgestellt und so für ein ungewöhnliches Bild gesorgt.

