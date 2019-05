Verlosung : „Schnix’“ früherer Nachbar (18) nimmt Trikot mit in die USA

„Schnix’“ früherer Nachbar (18) nimmt Trikot mit in die USA

Leverkusen/Leichlingen (bu) Julius Alexandroff hatte am Montag gut Lachen, als er sich das Traditionstrikot von Bayer 04 in der Redaktion abholte.

Er war einer von drei Gewinnern unserer Verlosung anlässlich des 40. Jahrestags des Bundesliga-Aufstiegs der Werkself. Das auf 4000 Stück streng limitierte Trikot wird der 18-jährige Abiturient aus Leichlingen mit nach Amerika nehmen, wenn er sich im Sommer dorthin begibt, um in Brantwood bei San Francisco ein Studium zu beginnen. „Was ich genau studieren will, weiß ich noch nicht“, sagt er. „Ich werde aber bei derselben Familie wohnen, bei der ich schon zum Austausch war.“

Wie sein Vater ist Julius eingefleischter Fan der Werkself und Dauerkartenbesitzer mit Stammplatz in der Nordkurve. Das Traditionstrikot trägt er mit besonderem Stolz, schließlich war Bayer-Legende Bernd Schneider, genannt „Schnix“, einst sein Nachbar in Leichlingen. „Als Jungs haben wir natürlich an seiner Tür geklingelt und uns Autogramme von ihm geholt“, erinnert er sich. Weitere Trikot-Gewinner sind Stefan Kurth aus Hitdorf und Gerlinde Weyer aus Opladen.