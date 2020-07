Mitmachen : Leichlingen verleiht den Heimatpreis

Leichlingen Vereine und Ehrenamtler können sich vom 7. Juli bis zum 3. August bewerben. Das Preisgeld in Höhe von 5000 Euro staffelt sich nach den Bewertungspunkten für die Teilnehmer.

Vereine und/oder Ehrenamtliche aus Leichlingen können sich ab dem 7. Juli um den Heimatpreis bewerben. Anders als im letzten Jahr umfasst der Bewerbungsbogen sechs Fragen zur Beantwortung in Hinblick darauf, inwieweit das eigene Engagement bzw. die Projekte folgenden Auswahlkriterien entsprechen: Beitrag zur Attraktivitätssteigerung öffentlicher oder öffentlich zugängiger Orte und Plätze in Leichlingen, zur Förderung des gesellschaftlichen Zusammenhalts, zur Verbesserung des Stadtlebens und/oder der Infrastruktur. Der Bewerbungsbogen ist auf der städtischen Homepage abrufbar. Zudem wird er per Mail an die Vereine versandt. Die Bewerbungen sind an heimat-preis@leichlingen.de zu richten. Die Bewerbungsfrist endet am 3. August. Weitere Infos unter Telefon 02175 992356 oder myrijan.passing@leichlingen.de.