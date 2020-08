Bauprojekte in Leichlingen : Grundschulsanierung für zehn Mio. Euro

Die Grundschule Büscherhof muss dringend saniert werden. Das Schulleben ist in die Hauptschule umgezogen worden. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Leichlingen Das Amt für Gebäudewirtschaft setzt in nächster Zeit besonders viele Projekte in Kindertagesstätten, Schulen und Sporthallen um. Größtes Projekt darunter ist die Grundschule Büscherhof.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Ina Bodenröder

Die Stadt in der Sommerpause? Nicht ganz: Speziell das Amt für Gebäudewirtschaft hat aktuell alle Hände voll zu tun, gleich mehrere Großprojekte plant und setzt es in diesem Jahr um. Amtsleiter Wolfgang Kalski hat am Dienstag vorgestellt, was sein zwölfköpfiges Team derzeit auf Trab hält.

Das größte kommunale Projekt in diesem und mindestens den kommenden beiden Jahren ist die Gesamtsanierung und Erweiterung der Grundschule Büscherhof. In diesen Sommerferien wurde das komplette Interieur in die Räume der ehemaligen Hauptschule umgezogen. Der Platz wird gebraucht, um Schulgebäude und Turnhalle modernisieren und erweitern zu können. Außerdem erhält die Schule eine nagelneue Mensa. „Insgesamt kommen 1700 Quadratmeter Räume und Flächen hinzu. Es ist das größte Bauvorhaben in Leichlingen seit langem und wird bis zu zehn Millionen Euro kosten“, erzählte Kalski. Derzeit ist die Verwaltung mit der Entwurfsplanung beschäftigt, im April 2021 soll es mit Abriss und Neubau losgehen.

Info Kita Büscherhof 2 wird ab Herbst gebaut Das Amt für Gebäudewirtschaft ist für Unterhaltung, Sanierung, energetische Optimierung und Vermietung städtischer Immobilien und den Neubau von Hochbauprojekten wie Kitas und Sporthallen zuständig. Im Herbst soll der Bau der Kita Büscherhof 2 starten, neue Kitas sind auch an der Uferstraße und in der Balker Aue in Planung.

Nicht nur in Büscherhof, auch in allen anderen Schulen wird derzeit und noch bis ins nächste Jahr hinein die „strukturierte Verkabelung“ und flächendeckendes Wlan umgesetzt. Die Aula des Gymnasiums bekommt auf dem sanierten Hauptdach eine Photovoltaik-Anlage für 80.000 Euro, die Planungen laufen.

In der ehemaligen Hauptschule und in der Grundschule Uferstraße wird der Brandschutz modernisiert, in der früheren Realschule (jetzt Sekundarschule) gibt es neue Fensterbeschläge. Auch die Sporthallen stehen in diesem Jahr auf dem Arbeitsplan: Die Halle an der Sekundarschule wird an deren Lautsprecheranlage angeschlossen, außerdem bekommt sie einen neuen Prallschutz an den Wänden.

Auch der Brandschutz in der Sporthalle am Scharweg wird mit einem Brandschutzvorhang modernisiert, der Brandschutz im Foyer ertüchtigt. Mit der neuen Zweifachsporthalle in der Balker Aue geht es ebenfalls voran: Laut Wolfgang Kalski könnte sie Ende 2023 fertig sein, in diesen Monaten laufen Projektvorbereitung, Wirtschaftlichkeitsberechnung und Vorplanung. Hier investiert die Stadt einen hohen einstelligen Millionenbetrag.

Für 105.000 Euro wird außerdem noch in diesem Jahr die Toilettenanlage auf dem Friedhof Kellerhansberg neugebaut, die Stadtbücherei erhält eine neue Decke und Beleuchtung. Dafür schließt die Bibliothek voraussichtlich im Herbst ein paar Tage. „Die Investitionen werden über Kredite bezahlt, die Finanzierungskosten dafür sind derzeit sehr gering“, erläuterte Bürgermeister Frank Steffes beim Termin, woher die Stadt das Geld für die Baumaßnahmen nimmt. Außerdem würden sämtliche Fördertöpfe angezapft, die das Land und der Bund derzeit anböten.