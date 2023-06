In Leichlingen Die Bürgerstiftung feiert 10. Geburtstag

Unabhängig, überprofessionell, überparteilich, gemeinnützig: Mit diesen vier Adjektiven beschreibt sich die Bürgerstiftung Leichlingen selbst, so möchte sie in der Öffentlichkeit gesehen werden. Seit zehn Jahren engagiert sie sich für die unterschiedlichsten Projekte in Höhendorf und Blütenstadt. Am 18. Juni feiert die Bürgerstiftung ihren Geburtstag mit Stiftern, Spendern, Mitgliedern und allen Menschen, die sich für sie und ihr Tun interessieren.