Chormusik in Leichlingen Chor startet mit neuen Ideen ins Jahr 2024

Zuversichtlich sehen die Mitglieder des Chor Color in die Zukunft. Nach längerer Pause meldeten sich die Sängerinnen und Sänger bereits mit einem stimmungsvollen Adventskonzert bei Kerzenschein in der kleinen alten Pfarrkirche am Johannisberg zurück. Dass dieses Gotteshaus zurzeit wiederbelebt wird, kam gerade passend, denn in der Evangelischen Kirche Witzhelden, wo man sonst in der Vorweihnachtszeit aufgetreten ist, waren alle Termine besetzt.