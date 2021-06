Gerichtsverhandlung in Leverkusen : 22-Jähriger schafft alleine den Absprung von Drogen

Leverkusen/Leichlingen Ein Leichlinger musste sich vor dem Amtsgericht wegen Kokain-Besitzes verantworten. Der Richter zeigte sich beeindruckt von dem Werdegang des jungen Mannes.

Das vergangene halbe Jahr über zeigte ein 22-jähriger Leichlinger eine unglaubliche Willenskraft: Er schwor ohne Hilfe dem Kokain ab. Noch am 24. April des vergangenen Jahres fand die Polizei durch einen Zufall in der Leverkusener Wohnung des damals 20 Jahre alten Mannes fast zehn Gramm des weißen Pulvers. Die juristisch nicht geringer Menge wurde damit um das Doppelte überschritten. Jetzt musste sich der Besitzer vor dem Amtsgericht Leverkusen verantworten.

Laut Staatsanwaltschaft wurde die Polizei an jenem Tag eigentlich wegen eines vermeintlichen Einbruchs gerufen. Bei dieser Gelegenheit machte sie den Drogenfund. Zudem beschlugen die Beamte eine Feinwaage und mögliches Verpackungsmaterial. Dennoch ging man davon aus, dass die Menge für den Eigenkonsum bestimmt war. Der Angeklagte bestätigte diese Annahme nun vor Gericht. In einer Woche habe er ungefähr neun Gramm Kokain konsumiert. Dazu rauchte er Marihuana.

Bereits im Alter von 15 Jahren kam er laut eigener Aussage mit den Rauschmitteln erstmals in Berührung. „Die Mutter wollte ihn damals nicht zu Hause haben“, sagte sein Verteidiger dem Richter. Also warf sie den Teenager mit 14 aus dem Haus. Zunächst kam er in einer Hilfseinrichtung für Jugendliche unter. Dort, mit den Älteren, begann sein Drogenkonsum, ehe er in Leverkusen eine eigene Wohnung bezog.