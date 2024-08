Ermittler rollen „Cold Case“ auf Leichenfund an A59 bei Leverkusen vor 14 Jahren – Verdächtiger festgenommen

Mehr als 14 Jahre nach einem Leichenfund an der Autobahn 59 in Höhe Rheindorf haben Ermittler in den Niederlanden einen internationalen Haftbefehl wegen Totschlags gegen einen 45 Jahre alten Tatverdächtigen vollstreckt. Ihm wird zur Last gelegt, im Januar 2010 an dem gewaltsamen Tod des damals 43 Jahre alten Ricardo Corvo aus Köln beteiligt gewesen zu sein. Der aus Albanien stammende Mann war Beamten bei einer Kontrolle am Flughafen in Rotterdam aufgefallen. Der Zugriff erfolgte bereits am 20. Juni, wie die Polizei am Donnerstag berichtete. Mittlerweile wurde der Mann auf Antrag der Staatsanwaltschaft nach Deutschland ausgeliefert und in die Justizvollzugsanstalt Köln überstellt.