Leverkusener mit langem Strafregister vor Gericht Verteidiger vermuten „Falschaussage“ des Opfers aus Eifersucht

Wann ist die Aussage eines Zeugen glaubwürdig? Kann man seinen vor Gericht gemachten Angaben vertrauen, wenn er selbst das Opfer war? Die Klärung dieser Fragen stand im Mittelpunkt des Prozesses vor der 20. Großen Strafkammer des Kölner Landgerichts. Es geht um Taten von schwerer Körperverletzung und Vergewaltigung an einem damals 16 Jahre alten Mädchen, das sich von Ende Juni 2014 ein Jahr lang unter der Kontrolle eines jungen Mannes in einer Wohnung an der Hamberger Straße in Lützenkirchen befand. Er steht nun als Angeklagter vor Gericht.