Hochschul-Betrieb in der Bahnstadt läuft : Opladen ist Studentenstadt

Der neue Campus in der Bahnstadt ist in Betrieb gegangen. Links hinten sieht man noch ein Stück Fassade einer der alten Ausbesserungshallen. Foto: Uwe Miserius

Leverkusen-Opladen 764 junge Leute lernen seit diesem Semester am Campusplatz 1 in Opladen. Parallel entwickeln Handel, Gastronomie und Stadtmarketing Ideen, wie sie die neue Zielgruppe an den Stadtteil und ganz Leverkusen binden.