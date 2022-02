Rheinisch Rap und Kölsch Punk in Opladen : Die „Ghetto Dance Band“ heizt im Scala-Club ein

Leverkusen-Opladen Das Publikum genoss den Auftritt der Musiker nach zweijähriger Corona-Pause. Die Einnahmen des Abends in dem Opladener Club gehen an Unicef.

Der Bass wummerte, die Gitarren krachten, der Saal bebte. Die Band spielte Dancefloor-Titel wie Reel 2 Reel, Funky-Musik wie „The Prodigy Insomnia“ oder Hard Rock wie „Word Up“. Kurzum: „The Legendary Ghetto Dance Band“ hatte Kölsch Punk, Hip Hop und Rheinisch Rap auf ihre Abspielliste gesetzt, als sie an Weiberfastnacht unter dem Motto „No Humba, no Täterä“ nach zweijähriger Corona-Pause endlich wieder auf die Scala-Bühne zurückkehren durften. Übrigens insgesamt zum zwölften Mal in Folge und sehr zur Freude der vielen gut gelaunten Fans, die bei diesem Heimspiel der fünf Band-Mitglieder voll auf ihre Kosten kamen.

Apropos Kosten: die Einnahmen des Konzertes werde man an Unicef spenden, betonte Scala-Betreiber und Jazztage-Chef Fabian Stiens, der bei der Truppe als Gitarrist agierte und den russischen Einmarsch in die Ukraine aufs Schärfste verurteilte. Die Menge bekundete lautstarken Beifall, ließ sich das Feiern dennoch nicht nehmen. Steffi und Mike aus Bürrig tanzten ebenso ausgelassen wie alle anderen, die sich eigens für diese Musikparty in bunten Kostümen gekleidet hatten. Da gab es Mäuse und Katzen, Engel und Teufel. „Wir sind froh, dass es endlich was möglich ist und haben gerade mega viel Spaß,“ bekannten die jungen Leute strahlend. „Supertolles Publikum“, lobten wiederum die Musiker, komplett beeindruckt von der unbändigen Lebensfreude ihrer Fans.