Streetfood und Musik in Leverkusen Drei Tage Gaumenkitzel in der City

Während das Festival am Freitag laut Veranstalter nur passabel besucht wurde, war der Andrang am Samstag deutlich größer. „Das Wetter ist bisher gut. Wir leben von 20 bis 26 Grad-Temperaturen“, betonte Nico Hirscher, der zuständige Organisator vor Ort, am frühen Samstagmittag. Ob das Festival auch im kommenden Jahr in Leverkusen gastiert, ist derweil noch offen. „Wenn es von den Leuten angenommen wird, dann kommen wir vielleicht wieder.“ Das entscheide sich allerdings erst im Winter.