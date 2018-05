Leverkusen : Lebenswichtiger Blick in den Mutterleib

Leverkusen Das Klinikum Leverkusen hat dank einer 140.000-Euro-Spende des Vereins "Leverkusen hilft krebskranken Kindern" ein neues und hochmodernes Ultraschallgerät für die pränatalmedizinische Abteilung erhalten. Damit können die Fachärzte das Ungeborene im Mutterleib noch besser und genauer untersuchen und mögliche Fehl- oder Tumorbildungen frühzeitig diagnostizieren und behandeln.

Das neue Ultraschallgerät in der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe unterscheidet sich äußerlich kaum von seinem unmittelbaren Vorgänger. Doch was sich hinter seinem unscheinbaren Gehäuse verbirgt, das demonstrierte Otilia Geist, Leitende Ärztin der Abteilung Pränatalmedizin, gestern Vormittag und sorgte damit für Sprachlosigkeit bei den Vereinsvertreterinnen.

Vorsitzende Eike Meyer und die ehrenamtliche Geschäftsführerin Irmgard von Styp-Rekowski waren gekommen, um die Spende offiziell zu überreichen und sich ein Bild von den heutigen Möglichkeiten in der vorgeburtlichen Diagnostik zu verschaffen.

Auf dem Bildschirm des Geräts wurde nicht nur das klassische schwarz-weiße Bild eines liegenden Fötus' sichtbar - als Geist in das Bild hineinzoomte, erschien ein sepiafarbenes Porträtbild des Ungeborenen, das zu diesem Zeitpunkt wohl gut aufgelegt war. Es streckte sich mit seinen Ärmchen, gähnte genüsslich und schien dann fröhlich zu lächeln.

"Na, da scheint es jemanden ja richtig gut zu gehen", sagte Kubilay Ertan, Direktor der Frauenheilkundeklinik, erfreut. "Das gibt es ja nicht", äußerte eine verblüffte Styp-Rekowski. Den Vereinsmitgliedern war es wichtig, diesmal eine Leverkusener Institution zu unterstützen, die bei der Diagnose und Therapie krebskranker Kinder hilft.



Sowohl Ertan als auch Geist bekundeten ihre Dankbarkeit über die großzügige Spende. In ihrer mehr als 20-jährigen Laufbahn mit Stationen in den Unikliniken Köln, Düsseldorf und nun in Leverkusen, sagte Geist, habe sie noch nie eine so große Spende erlebt. "Das ist einzigartig und berührt mich, weil ich weiß, dass es so vielen Kindern helfen wird."

Das neue Gerät ermöglicht es, durch seine viel bessere Bildqualität und eine noch größere Eindringtiefe und Funktionen wie die dreidimensionale Bildgebung oder Farbdarstellungen der Durchblutung bereits in der Frühschwangerschaft, also schon ab der achten bis zur zehnten Woche, viel mehr vom Ungeborenen zu sehen. "Das Gerät gibt uns viele wichtige Informationen, um einschätzen zu können, wie es dem Kind im Mutterleib tatsächlich geht", sagte Ertan. So auch, wenn erkennbar wird, dass der Fötus eine Fehlbildung entwickelt oder gar einen Tumor.

In seltenen Fällen ließe sich auch schon während der Schwangerschaft ein Tumor durch Laser abtragen. In der Regel arbeitet die pränatalmedizinische Abteilung interdisziplinär. Ertan: "Das ist das Gute hier, dass wir viele verschiedene Fachgebiete im selben Haus haben, schnell eingreifen und uns mit den Kollegen absprechen können, was das Beste für Mutter und Kind ist."

