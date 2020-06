Paukenschlag in SPD-Wahlversammlung : Lauterbach: „Hengst ist erfahrene Parteipolitikerin“

Paukenschlag in SPD-Wahlversammlung

Leverkusen Der Graben in der Leverkusener SPD hat auch Bundestagsabgeordneten Karl Lauterbach besorgt. Er sagt nun: „Ich bin froh über die demokratische Lösung“. Und hofft, dass die Genossen sich jetzt auf Inhalte statt Personalfragen konzentrieren könne.

Das innere Aufatmen ist den Worten von Karl Lauterbach deutlich anzuhören. Der SPD-Bundestagsabgeordnete – Wahlkreis Leverkusen/Köln-Mülheim – konnte aus Termingründen der Versammlung in der Ostermann-Arena nicht beiwohnen. Gleichwohl kann er die aktuelle Lage einordnen, weil er den Spalt in der Leverkusener SPD seit langem beobachtet und zu schließen versuchte. „Ich bin froh, dass es nun eine demokratische Lösung des Konfliktes gibt, der Streit war unerträglich“, betont Lauterbach gegenüber unserer Redaktion.

Milanie Hengst habe er gratuliert, er kenne sie seit langem, schätze sie als sehr erfahrene Parteipolitikerin. Und mehrfach betont der Bundespolitiker: „Wir müssen jetzt nach vorne blicken.“ Dabei will er helfen. Dabei sollen alle Genossen in Leverkusen helfen, denn es dürfe nun endlich nicht mehr um Personalpolitik gehen – dass der Parteistreit nun so gelöst sei, müsse von alle anerkannt werden – sondern um die Konzentration auf Inhalte.