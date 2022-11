Auftritt in Leverkusen Lauterbach zieht im Forum Bilanz

Dazu kommt er am Freitag, 2. Dezember, nach Leverkusen. Im Forum, am Bücheler Hof 9, steht er ab 19 Uhr Rede und Antwort. Lauterbach lädt „zu einem Abend mit Vortrag und Diskussion“. Er will auf das vergangene Jahr zurückblicken und einen Ausblick auf die kommenden drei Jahre geben, heißt es in einer Ankündigung.