Streit um A1-Raststätte : Lauterbach (SPD): Stadtstraßen für Fernlastverkehr blockieren

Karl Lauterbach (SPD) will in Sachen A1-Raststätte den politischen Druck erhöhen. Foto: dpa/Ralf Hirschberger

Leverkusen Der politische Streit um die von Bund und Land an der A1 in Lützenkirchen geplante Lkw-Raststätte verschärft sich.

Der SPD-Bundestagsabgeordnete Karl Lauterbach will noch einen Schritt weitergehen. Er schlägt eine innerstädtische Blockade für den überörtlichen Fernlastverkehr als politisches Druckmittel gegen Bund und Land vor. „Leverkusen muss sich wehren“, sagt Lauterbach unserer Redaktion. Sollten Land und Bund an den Plänen für die Lkw-Raststätte festhalten, könnte Leverkusen seine Straßen für den schweren Ausweichverkehr von den Autobahnen die Durchfahrt verweigern.

Dieser Ausweichverkehr habe durch den Engpass auf der A1-Brücke, aber auch durch die kürzlich eröffnete Baustelle auf der Mülheimer Brücke zugenommen, sagt der SPD-Politiker. Die Zufahrt zu den Stadtstraßen ließe sich über Genehmigungen für Zulieferer für den innerstädtischen Handel und das Gewerbe regeln. „Das wird in Berlin auch so gemacht.“ Wer keine Genehmigung habe, müsse eben draußen bleiben.

Der Bundesverkehrsminister wird übrigens am Dienstag in Leverkusen erwartet. An der Werkstättenstraße in der Neuen Bahnstadt eröffnet er das „Rail Academy Center“, ein überörtliches Ausbildungszentrum der Bahn.