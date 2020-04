Harvard-Untersuchung : Lauterbach: Covid-19-Patienten in Leverkusen sterben schneller

Lauterbach: Covid-19-Patienten in Leverkusen sterben schneller

Leverkusen Wer in Leverkusen mit dem Corona-Virus infiziert wird, hat ein zweieinhalb mal höheres Risiko, an den Folgen des Infekts zu sterben als der Durchschnittsdeutsche. Darauf weist der Leverkusener SPD-Bundestagsabgeordnete Karl Lauterbach hin.

Dabei bezieht sich der Medizinprofessor auf eine jetzt veöffentlichte Studie der Harvard School of Public Health, an der er selbst seit 22 Jahren als Dozent lehrt.

Die Autoren der Studie seien die „rennomiertetste Arbeitsgruppe zur Durchführung von Studien amerikaweit zum Thema Zusammenhang Feinstaub und Gesundheit“, sagt Lauterbach. „Für die Studie seien Daten von 98 Prozent der gesamten amerikanischen Bevölkerung ausgewertet worden. Dabei habe sich ein sehr starker Zusammenhang zwischen der Feinstaubbelastung und der Sterblichkeit an Covid-19 gezeigt, der die Autoren überrascht habe. Lauterbach: „Für jedes Mikrogramm mehr Feinstaub der Größenordnung 2,5 Mikrometer stieg die Sterblichkeit an Covid-19 um 15 Prozent. Das ist genau der Feinstaub der in Leverkusen besonders problematisch ist.“ Feinstaub dieser Größenordnung werde durch die Verkehrsbelastung verursacht.