TuS 82 Opladen : Weil Laufen zusammen am schönsten ist

Weil Laufen zusammen am schönsten ist

Leverkusen Nach siebenwöchiger Pause fand der Lauftreff der TuS 82 Opladen wieder statt. Gelaufen wird in festen, kleineren Gruppen. Rund 70 Teilnehmer kommen gewöhnlich, nun waren es knapp die Hälfte

Viele joggende Menschen waren zuletzt im Freien anzutreffen. Während des Corona-Lockdowns suchten sie einen Ausgleich für das andauernde Stubenhocken. Doch weil es in der Gruppe für viele doch am schönsten ist, war die Freude groß, als der Lauftreff der TuS 82 Opladen am Mittwochabend nach rund sieben Wochen Corona-bedingter Pause zum ersten Mal wieder gemeinsam Joggen gehen konnte.