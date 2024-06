5000 Läufer sind in Leverkusen angemeldet – viele Straße gesperrt Countdown zum Halbmarathon

Neustadtfest Zeitgleich mit dem Halbmarathon, dessen Start und Ziel früher an der Kölner Straße/Marktplatz Opladen war, findet das Neustadtfest statt. Die Aktionsgemeinschaft Opladen (AGO) organisiert zum 32. Mal das Fest, das vor allem mit urigen privaten Trödelständen begeistert. In diesem Jahr werde es wegen stark erhöhter Gema-Gebühren aber keine Bühne geben, informiert die AGO. In den umliegenden Kneipen Cube, Eagle, KD, Kölner Hof und Stilbruch, die sich beteiligen, werde es Musik geben. Neu ist das Kinder-Bungee-Springen auf der Wilhelmstaße. Außerdem gibt es für Kinder die Rollrutsche an der Ecke Kölner Straße/Wilhelmstraße. Der Erlös des Kuchenverkaufs in Höhe Kölner Straße 112 ist für den guten Zweck bestimmt. Ebenso der des Glücksrads. Das Geld geht an den Förderverein der GGS Opladen.