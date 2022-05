Vorstellung Im Leverkusener Schulausschuss : Lars Dietrich ist neu im Leitungsteam des Naturguts

Lars Dietrich ist der neue stellvertretende Naturgut-Leiter, der sich jetzt im Schulausschuss vorstellte. Foto: Naturgut Ophoven

Leverkusen Der promovierte Botaniker stellte sich jetzt im Schulausschuss der Politik vor. Fast schon passend dazu: Die Klimaliste fordert in der jüngsten Sitzung die Wiedereinführung des Umwelttages.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Monika Klein

Seit dem 1. März hat das Naturgut Ophoven einen stellvertretenden Leiter: Lars Dietrich. Im Schulausschuss stellte sich der promovierte Botaniker vor: „Ich bin der Meinung, diese Stelle passt gut zu mir.“ Auch wenn es leichtere Zeiten als jetzt geben könnte. Auswirkungen der Juli-Flut und die längerfristig geplante Erneuerung des Energiestadt-Museums sorgen für eine Dauerbaustelle. Ob er sich denn in der Förderlandschaft auskenne, wollte Sitzungsleiter Gerd Wölwer von dem 34-Jährigen wissen. Schließlich sei das Geld immer knapp. „Da können Sie sicher sein“, sagte Dietrich, der längst die ersten Förderanträge auf den Weg gebracht hat.

Promoviert hat Lars Dietrich nach Chemie- und Biologiestudium über ein aktuelles Thema: Wasserhaushalt von Bäumen in Trockenperioden. Er entschied sich zunächst für das Lehramt, war nach seinem Referendariat in Chemnitz ein Jahr als Lehrer in Rostock tätig und hat dann entschieden, das Regelschulsystem zu verlassen. Auf Umwegen sei er zum Naturgut Ophoven gelangt und nun endlich angekommen. Als Baumexperte dürfte ihm die zusätzliche Anregung von Rüdiger Scholz (CDU) gefallen haben, zusätzlich zur geplanten Teilentsiegelung des Schulhofs auch die Leerstellen auf dem Parkplatz vor dem Lise-Meitner-Gymnasium mit Bäumen zu bepflanzen. Die Verwaltung wird nun prüfen, ob die Bodenfläche dort ausreicht.

Die Klimaliste beantragte die Einrichtung beziehungsweise Wiedereinführung eines Umwelttages in Leverkusen. Der fand von 2017 bis 2019 jeweils parallel zum Herbstmarkt auf dem Rathaus-Vorplatz statt. In den vergangenen Jahren wurde die Umweltbörse coronabedingt ausgesetzt. Für den Herbst 2022 plant die Volkshochschule zum 75. Jubiläum eine Bürgerveranstaltung auf dem Forum-Vorplatz, an der sich der neugegründete Fachbereich Mobilität und Klimaschutz aktiv beteiligen wird, deswegen wird die Umweltbörse nicht durchgeführt, erläuterte die Verwaltung. Im nächsten Jahr soll dann wieder wie gehabt die Umweltbörse auf dem Rathaus-Vorplatz ausgerichtet werden.