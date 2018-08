Chemie : Lanxess steigt früher aus Gemeinschaftsfirma aus

Die Kölner Firmenzentrale des Spezialchemiekonzerns Foto: dpa/Oliver Berg

Leverkusen/Köln (LH) Es lag schon in der Luft, als Lanxess vor einiger Zeit ankündigte, in diesem Jahr die Ergebnisse seines Joint-Ventures „Arlanxeo“ nicht in der Bilanz, sondern gesondert auszuweisen. Jetzt wird klar, warum: Der Spezialchemiékonzern verkauft seinen 50-Prozent-Anteil am Joint-Venture an den andern Anteilseigner, das Ölunternehmen Saudi Aramco.

Und das drei Jahre früher als die ursprünglich bis 2021 angesetzte Planung vorsah.