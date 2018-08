Lanxess steigert Quartalsgewinn auf 290 Mio. Euro

Leverkusen/Köln Die chemische Industrie steht derzeit gut da. Noch, sagt Lanxess-Chef Matthias Zachert bei der Vorstellung der Kennzahlen für das zweite Quartal. „Denn die Strafzölle, die auf Waren ausgesprochen sind, betreffen derzeit den Aluminium- und Stahlbereich.“ Sollten sie ausgedehnt werden, könnte es auch die Chemiebranche treffen.

„Aber derzeit wird so etwas nur auf Twitter ausgesprochen, ist also verbal, aber nicht real“, merkt Zachert an.