Größte Produktionsstätte in Leverkusen Lanxess rechnet CO2-Bilanz aus

Auch der Konzern will bis 2050 die Klimaneutralität entlang der gesamten Wertschöpfungskette erreichen. Darin enthalten sind auch indirekt entstehende Emissionen, etwa bei eingekauften Rohstoffen, aber auch in der Logistik und bei den Endprodukten. Aus der Zentrale Tower am Deutzer Rheinufer heißt es dazu: „In diesem Zuge steigert der Spezialchemie-Konzern den Bezug nachhaltiger Rohstoffe, implementiert eine ,grüne‘ Logistik und baut sein Portfolio an klimaneutralen Produkten aus.“