Köln/Leverkusen: Lanxess macht Rekord-Gewinn

Lanxess mit Zentrale in Köln und Produktionsstandort in Leverkusen bleibt auf Wachstumskurs. Foto: Lanxess

Köln/Leverkusen Chemie-Spezialist legt um 30 Prozent zu auf 1,3 Milliarden Euro. Wechsel an der Aufsichtsratsspitze.

Der Spezialchemie-Konzern Lanxess meldet bei der diesjährigen Hauptversammlung ein Rekordjahr. Im zurückliegenden Geschäftsjahr stieg das Ebita, der Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen, um 30 Prozent auf rund 1,3 Milliarden Euro, den bisher höchsten Wert der Unternehmensgeschichte. Wesentliche Gründe für den starken Ergebnisanstieg waren gesteigerte Absatzmengen in allen Segmenten sowie der starke Beitrag der im vergangenen Jahr erworbenen Chemtura-Geschäfte. Die Ebita-Marge vor Sondereinflüssen erhöhte sich von 12,9 Prozent auf 13,3 Prozent und näherte sich damit weiter dem mittelfristigen Margenziel des Konzerns. Ab 2021 soll die durchschnittliche Marge zwischen 14 und 18 Prozent liegen, berichtet Lanxess in einer Pressemitteilung.

"Das vergangene Jahr hat in beeindruckender Weise gezeigt, dass unsere Strategie sich auszahlt und wir voll auf Wachstumskurs sind", betonte Lanxess-Vorstandsvorsitzender Matthias Zachert vor Aktionären in der Kölner Lanxess-Arena.

Vorstand und Aufsichtsrat schlugen der Hauptversammlung angesichts der Geschäftsergebnisse eine Dividende in Höhe von 80 Cent vor - 14 Prozent mehr als im Vorjahr. Das entspricht einem Ausschüttungsvolumen von 73 Millionen Euro. "Damit setzen wir den Trend der vergangenen Jahre fort", so Zachert mit Blick auf die Dividendenpolitik des Unternehmens.

Zachert blickte in seiner Rede über die bisherigen Geschäftsergebnisse hinaus. Das Rekordergebnis sei lediglich eine Wegmarke in der Entwicklung von Lanxess, die zeige, dass die Entscheidungen der vergangenen Jahre richtig gewesen seien.

Ein wesentlicher Schritt in dieser Neuausrichtung war 2017 die Übernahme und Integration von Chemtura. Mit dem Abschluss der Akquisition am 21. April 2017 wurde Lanxess zu einem der führenden Anbieter für Flammschutz- und Schmierstoff-Additive weltweit. Zugleich verstärkte der Konzern seine Präsenz in den Wachstumsmärkten Nordamerika und China. Mit dem besten Quartalsergebnis seiner Geschichte knüpft das Unternehmen an das erfolgreiche Geschäftsjahr 2017 an.