Maue Bilanz: Spezialchemiekonzern leidet unter „Multi-Krisen-Jahr“ Lanxess: „Können Betriebe hier halten“

Leverkusen · Noch steckt Lanxess in der Talsohle. Die Bilanzzahlen sind unfein. Entspannung in 2024 noch nicht in Sicht. In Leverkusen sollen alle Betriebe aber erhalten bleiben. Ab 2025 will Lanxess aus der Krise wieder wachsen.

14.03.2024 , 17:40 Uhr

Matthias Zachert, Vorstandschef von Lanxess, setzt ab 2025 wieder auf Wachstum. Foto: Lanxess