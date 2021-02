Leverkusener Wirtschaft : Lanxess kauft US-Spezialchemiefirma

Leverkusen Alles, auch Tiernahrung: Emerald Kalama Chemical liefert für den Consumer-Bereich zu. „Wir stärken unser Segment Consumer Protection weiter und erschließen margenstarke neue Anwendungsfelder, etwa in der Lebensmittelindustrie und der Tiergesundheit“, sagt Lanxess-Chef Matthias Zachert.

Das Herz von Lanxess schlägt in Leverkusen. Das betont Vorstandschef Matthias Zachert immer wieder gerne. In Fakten ausgedrückt: Im Leverkusener Chempark unterhält das Spezialchemieunternehmen seine weltweit größte Produktionsstätte mit mehr als 3000 Mitarbeitern. Aber auch die anderen „Organe“ sind wichtig. Eine neues kommt in den USA hinzu. Lanxess hat jetzt eine Vereinbarung zur Übernahme von 100 Prozent der Anteile an dem US-Unternehmen „Emerald Kalama Chemical“ (500 Mitarbeiter, Umsatz 2020 rund 425 Millionen US-Dollar, Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen: etwa 90 Millionen US-Dollar) unterzeichnet.