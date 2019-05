Lanxess-Hauptversammlung : Brezeln, Wertbons, feine Gaumen

Lanxess-Hauptversammlung: Es ging nicht nur um Zahlen, es ging um Geschmack.

Die Geschichte dazu ist schillernd: Mit dieser Mannschaftsverpflegungsration hat Lanxess seine Aktionäre bei der Hauptversammlung beköstigt. 1100 Anteilseigner waren in die Lanxess-Arena gekommen, hatten vom Konzern Wertbons bekommen, um ein leichtes Zweites Frühstück aus Brezel und Banane vor der schweren Bilanzzahlenkost einzunehmen – zwei Bons; für den fleischlichen oder vegetarischen oder gemischten Mittagstisch gab’s drei Bons; für den Kuchen am Nachmittag zwei. So weit, so schlecht. Fanden jedenfalls einige Aktionäre, die meinten, die Wertschätzung des Konzerns an dieser Naturaliendividende ablesen zu können. „Nach langer Anfahrt nur eine Banane und eine Brezel“, monierte gleich der dritte Redner am Pult. Der vierte bescheinigte Konzernvorstand und Aufsichtsrat: „Die Hauptversammlung scheint Ihnen lästig zu sein, sieht man an der Verpflegung.“ Die Kuchenstücke seien zudem winzig. Finanzvorstand Michael Pontzen dröselte bei der Antwortrunde auf, was das Catering alles vorbereitet hat und welche Bons es für was gibt, machte aber offenbar einen entscheidenden Fehler, als er von „ofenfrischen Brezeln“ sprach. Es regnete die nächste Motztirade: „Ofenfrisch? Das ist eine Frechheit. Die waren kalt und pappig. Ich habe das am Stand reklamiert, aber man hat mir keinen Zuständigen geschickt“, wetterte ein weiterer feiner Aktionärsgaumen. Und der erste Naturaliennörgler setzte hinterher: „Was zahlen Sie für diese große Arena an Miete? Wenn Sie was Kleineres nehmen würden, dann gäb es vielleicht eine Banane mehr für die Aktionäre.“