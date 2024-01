Montagmorgen in Leverkusen Landwirteprotest – A1 und A3 Auffahrten könnten dicht sein

In Leverkusen ist – wie berichtet – eine Versammlung „mit etwa 100 Fahrzeugen in der Zeit von 10 bis 14 Uhr angemeldet. Der Aufzug startet im Ortsteil Imbach zunächst bis nach Leichlingen. Von dort aus geht es über die Burscheider Straße zurück nach Opladen und in die Stadtteile Wiesdorf, Schlebusch sowie Lützenkirchen“, heißt es. Ein Polizeisprecher nennt unter anderem die Kölner Straße, den Kreisel Pommernstraße und die Friedrich-Ebert-Straße in Wiesdorf, an denen der Treckerzug entlanglaufen wird. Die Behörde weist „auf erhebliche Verkehrsstörungen in Köln und Leverkusen hin“.