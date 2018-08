Landwirte in Leverkusen kämpfen mit der Dürre

Hitzewelle : Im Kuhstall wird das Heu knapp

Kuhstall mit Lüftung - Joachim Urbahns Kühe in Pattscheid geben bei der Hitze zehn Prozent weniger Milch. Im Kuhstall geht das Heu aus. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen/Leichlingen Der solange erwartete Regen ist endlich da, doch kommt er offenbar zu spät. Die Folgen der Trockenheit sind längst spürbar, vor allem auf den Feldern der Landwirte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Cristina Segovia Buendía

Bauern aus Leverkusen und Leichlingen befürchten hohe Einbußen bei der Ernte. Der heiße Sommer lässt Früchte vor ihrer Reife an den Bäumen verdorren, und die Kühe von Viehbauer Urbahn in Pattscheid geben – trotz Klimaanlage – zehn Prozent weniger Milch. Im kommenden Winter könnte zudem das Heu knapp werden.

Die anhaltende Hitze und die so lange ausgebliebene Abkühlung in Form von Regen stellen die Umwelt vor große Herausforderungen. Nicht nur im heimischen Garten färben sich Grashalme und Blätter herbstlich gelb, auch das Stadtgrün kapituliert bei mangelnder Bewässerung. Gegen die Folgen der Dürre versuchten auch die örtlichen Bauern anzukämpfen, sofern das möglich war. Denn Bewässerungsanlagen sind nicht nur teuer, bei manchen Plantagen ist es schlichtweg nicht möglich, manuell nachzuhelfen, wie Viehbauer Joachim Urbahn erzählt.

Info Finanzielle Hilfen für die Landwirte Entschädigungen Angesichts der wochenlangen Dürre in vielen Regionen Deutschlands hat Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner den betroffenen Bauern Hilfen in Aussicht gestellt. Am Montag trafen sich Ministeriumsexperten erneut zu einem Krisentreffen in Berlin. Im Jahr 2003 hatten Bund und Länder nach einer Dürre insgesamt 72 Millionen Euro bereit gestellt. Der Bauernverband hatte jüngst wegen der Dürre rasche Hilfen für die Landwirte gefordert.

Neben 70 Milchkühen und ebenso vielen Nachwuchskälbern kümmert sich der 52-jährige Landwirt in sechster Generation auch um ein großes Maisfeld. „Das zu bewässern ist nicht nur sehr umständlich, sondern auch sehr aufwendig und am Ende kommt man nicht überall heran.“ Denn die Anlage könne nur rings um das Feld aufgebaut werden. Auch die Weiden geben längst nicht mehr genug Gras, um die Tiere zu versorgen und Reserven in Form von Heu für den Winter bereitzuhalten. „Wir haben jetzt unseren dritten Schnitt gemacht und haben nur sehr wenig herunterholen können. Das könnte im Winter eng werden, sodass wir vielleicht Futter zukaufen müssen, was wiederum teuer wird.“ Glücklicherweise, sagt Urbahn, habe er noch einige Rundballen aus dem vergangenen Jahr in Reserve.



Hof- und Bauernläden in Leverkusen und Leichlingen

zurück

weiter

Doch auch seine Tiere bekommen die Hitze zu spüren. Besonders Kühe reagieren auf hohe Temperaturen empfindlich, erklärt der Landwirt. „Die können im Winter eher mit Temperaturen unterm Gefrierpunkt umgehen, als mit so warmen Tagen. Alles was lange über 20 Grad geht, mögen sie nicht.“ Deswegen stattete Urbahn auch schon im Rekordsommer 2003 seinen Kuhstall mit einer Klimaanlage aus. „Wir schicken die Tiere früh morgens auf die Weide, aber sie kommen von alleine viel früher nach Hause. Im Stall haben sie es schön kühl.“ Dennoch verzeichnet Urbahn bei der Milchproduktion einen Rückgang von zehn Prozent, was er auf den Hitzestress der Tiere zurückführt.