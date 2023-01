Landrat-Lucas-Gymnasium Schülergruppe poliert Stolpersteine in Opladen

Erinnerung an ehemalige jüdische Mitbürger gelegten „Stolpersteine“ in der Opladener Fußgängerzone säubern. Um 10.05 Uhr geht es oberhalb der Fußgängerzone an der Kölner Straße 15 mit dem Stolperstein für Albert Joseph los. Danach sind die Stolpersteine in der Fußgängerzone dran. „An jeder Station werden kurze Texte zum Schicksal der jüdischen Bevölkerung in Leverkusen in der Zeit des Nationalsozialismus vorgelesen“, ergänzt das Gymnasium. Dessen Schüler des jeweiligen Leistungskurses Geschichte reinigen seit 2016 jedes Jahr zum Holocaust-Gedenktag die Steine.