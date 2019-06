Pfingstwochenende : Alte Mühlen, Musik und Gartenfreuden

Jede Menge Action verspricht das Feuerwehrfest in Hitdorf. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Am langen Pfingst-Wochenende ist in Leverkusen und Leichlingen jede Menge los. Es dürfte für jeden Geschmack etwas dabei sein.

Von Christiane Bours

(cebu) Das Pfingswochenende verspricht unterhaltsam zu werden. Bereits am heutigen Freitag startet die Landpartie auf Schloss Morsbroich, Gustav-Heinemann-Straße 80. Bis Pfingstmontag präsentieren sich dort 150 Ausstellen mit ihren Pflanzen, Deko, Kunst, Wein, Mode und Schmuck. Die Tore öffnen sind jeweils von 11 bis 18 Uhr geöffnet, eine Tageskarte kostet neun Euro. Weitere Infos unter www.landpartie-schloss-morsbroich.de.

In Bürrig-Küppersteg feiert die St. Sebastianus Schützenbruderschaft ihr Schützenfest. Am Freitagabend geht es mit dem Dämmerschoppen auf dem Vorplatz der Bundeshalle los. Am Samstagabend feiert die Sternenfeuernacht Premiere, zahlreiche Musikgruppen spielen auf. Am Sonntag ist um 10 Uhr Heilige Messe, um 11.30 Uhr beginnt der große Festzug. Weitere Infos: www.die-sebastianer.de.

Am Samstag um 14 Uhr startet das Feuerwehrfest in Hitdorf, Hitdorfer Straße 111. Zu sehen sind Feuerwehrautos und alte Traktoren, die Feuerwehrleute präsentieren ihre Arbeit.

Das Industriemuseum Sensenhammer lädt zum Mühlentag ein. Foto: Matzerath, Ralph

Am Pfingstmontag ist Deutscher Mühlentag. Das Industriemuseum Freudenthaler Sensenhammer bietet wieder Sonderführungen an. Um 12.30 Uhr sind sonst unzugängliche Bereiche im Kraftwerk und Turbinenhaus zu besichtigen, um 14 Uhr startet eine Wasserkraftwanderung zum Wehr an der Dhünn. Das Museum ist von 12 bis 17 Uhr geöffnet. Anmeldungen zu den Führungen unter Telefon 0214 5007268 oder per E-Mail an info@sensenhammer.de. Treffpunkt für die Führungen ist die Museumskasse. Weitere Infos: www.sensenhammer.de.

Thomas Schürmann und Kirsten Siefer zeigen ihren Garten. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Am Pfingstmontag um 10.30 Uhr lädt das Bayer Blasorchester zum Pfingstkonzert im Erholungshaus, Nobelstraße, ein. Der Eintritt kostet 15, ermäßigt zehn Euro. Karten gibt es bei Bayer Kultur unter Telefon 0214 3041283. Weitere Infos: www.bayer.kultur.de.

Viel los ist auch in Leichlingen. Am heutigen Freitag startet das 11. Grammo-Musikfestival, bei dem zwölf Bands im Stadtpark auftreten. Den bunten Reigen eröffnen heute Abend die Lokalmatadore von Bakers Breeze, am Samstag stehen Triple Sec auf der Bühne. Den Abschluss bestreitet Peter Lorenz und die Band am Montagabend. Die Veranstalter rechnen an den vier Festivaltagen mit jeweils rund 1000 Besuchern, der Eintritt frei.