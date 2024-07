Landkirmes wie sie früher war – im September in Leverkusen Super Schürreskarren-Sause in Edelrath

Eine dieser Traditionen wollen Uwe Müller und die Gesellschaft Erholung wieder ganz weit nach vorn bringen auf der Edelrather Kirmes: das Schürreskarren-Rennen. Das hatte Weber 1962 initiiert, sonntags nach dem Fest-Frühschoppen. Es ging von Uppersberg bis Edelrath mit diversen Stopps mit kleinen Spielen. „Das war sehr beleibt, ist über die Jahre dann aber weniger geworden“, berichtet Müller. Vielleicht auch, weil den Edelrathern das Seifenkistenrennen in den Sinn kam. Jetzt sollen die Schubkarren in Edelrath eine Renaissance erleben. Auf der Kirmes im September gehen sie am späteren Samstagnachmittag an den Start. „Und wir wünschen uns mindestens sechs bis acht Teams im Parcours“, betont Müller. „Es müssen sich nur jeweils vier motivierte Freunde, Nachbarn, Familienmitglieder, Kollegen finden, die ein Team bilden. Die Schürreskarren stellen wir.“ Für den Parcours brauche es Tempo und Geschicklichkeit gleichermaßen. Aber vor allem Spaß am Mitmachen.