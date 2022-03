Frauen aus Leverkusen und Burscheid sind Opfer : Landgericht-Prozess: Enkeltricks wie aus dem Lehrbuch

Die Seniorinnnen aus Leverkusen und Burscheid verloren bis zu 22.000 Euro an die Betrüger. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Leverkusen Von den Methoden der Enkeltrick-Betrüger warnt die Polizei regelmäßig. Dennoch bleibt die Vorgehensweise der kriminellen Banden nach wie vor ein „lukratives Geschäft“, wie der am Dienstag eröffnete Prozess am Kölner Landgerichts beweist.

Zwei der Opfer wohnen in Leverkusen und Burscheid , alleine sie verloren 22.000 bzw. 11.000 Euro im April 2021. Insgesamt betrug der Schaden weit mehr als 200.000 Euro. Vor Gericht muss sich ein 34-Jähriger verantworten, der ein volles Geständnis ablegte. Zehn Taten legt ihm der Staatsanwalt zur Last.

Bis nach Göttingen war der „Geldabholer“ unterwegs. Die Drahtzieher agieren vom Ausland aus, der Angeklagte verortet sie in Ungarn oder Polen . Er kenne diese „Keiler“ nicht, sagte er. Die seien meist Leute, die in Deutschland gelebt haben und daher die Sprache perfekt beherrschen. Über ein mittleres Management organisieren sie die Kuriere vor Ort, die die Polizei mitunter auf frischer Tat bei der Geldübergabe erwischt.

So war es auch bei dem 34-Jährigen, der in Wolfshagen (Harz) festgenommen wurde. Die Angerufene, eine 89-jährige Frau, durchschaute das Manöver. Sie wusste offenbar auch, dass ihr Festnetz-Telefon blockiert war und informierte die Polizei über ihr Handy. Zivilpolizisten konnten den Mann festnehmen. In einem gesonderten Verfahren muss sich auch eine „Jaqueline“ verantworten, die dem „mittleren Management“ angehört und der das Geld bis auf einen Anteil von einem Fünftel übergeben wurde.